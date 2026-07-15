Wohnhaus im Westerwald explodiert: Bewohner schwer verletzt
Rennerod - Bei einer Explosion am frühen Mittwochmorgen in einem Einfamilienhaus in Rennerod im Westerwaldkreis (Rheinland-Pfalz) erlitt der 39 Jahre alte Bewohner schwere Verletzungen. Ein Teil des Gebäudes ist eingestürzt.
Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, hatte es in dem Haus in der Holzbachstraße gegen 1.40 Uhr aus noch unbekannter Ursache eine heftige Verpuffung gegeben.
Dabei sei eine Außenwand stark beschädigt worden, die Trümmer sollen bis auf die Straße geflogen sein.
Auch zwei Nachbargebäude wurden laut Polizei durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen.
Wegen des folgenden Feuerwehreinsatzes, unter anderem zur Sicherung des Gebäudes, musste die angrenzende B54 für etwa eine Stunde gesperrt werden.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Verpuffung aufgenommen.
Titelfoto: Sascha Ditscher/dpa