Wohnhaus im Westerwald explodiert: Bewohner schwer verletzt

Rennerod - Bei einer Explosion am frühen Mittwochmorgen in einem Einfamilienhaus in Rennerod im Westerwaldkreis ( Rheinland-Pfalz ) erlitt der 39 Jahre alte Bewohner schwere Verletzungen. Ein Teil des Gebäudes ist eingestürzt.

Durch die Explosion wurde eine Wand des Wohnhauses stark beschädigt, das Gebäude stürzte teilweise ein. © Sascha Ditscher/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, hatte es in dem Haus in der Holzbachstraße gegen 1.40 Uhr aus noch unbekannter Ursache eine heftige Verpuffung gegeben.

Dabei sei eine Außenwand stark beschädigt worden, die Trümmer sollen bis auf die Straße geflogen sein.

Auch zwei Nachbargebäude wurden laut Polizei durch die Explosion in Mitleidenschaft gezogen.