Notruf aus 32 Metern Tiefe: Junge Männer klettern illegal in Lava-Tunnelsystem und müssen gerettet werden

Mendig - Dunkel, kalt und tief: Drei Heranwachsende haben sich im rheinland-pfälzischen Mendig in der Osteifel im unterirdischen Lava-Tunnelsystem verirrt.

Mitten in einem erkalteten Lavastrom entspannt sich unter der Stadt Mendig ein weit verzweigtes Tunnelsystem. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Obwohl es verboten ist, seien sie in die Stollen gelangt, hätten dann aber in dem weit verzweigten Areal die Orientierung verloren, sagte ein Polizeisprecher. "Zum Glück konnten sie einen Notruf absetzen."

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst erhielten bei ihrem Einsatz Unterstützung eines Experten des Umweltministeriums.

Er hatte Pläne des Tunnelsystems, erklärte der Sprecher. An verschiedenen Eingängen sei dann nach den in Not geratenen jungen Männern gerufen worden - schließlich mit Erfolg.

Die aus Nordrhein-Westfalen stammenden Geretteten waren laut Polizei leicht unterkühlt. Die Temperatur in den Stollen liege konstant bei sieben Grad, sagte der Sprecher.

Gegen die Heranwachsenden, die "aus Neugier" in die Tiefe stiegen, wurde eine Strafanzeige gefertigt. Sie müssen damit rechnen, dass sie den Einsatz am Mittwochnachmittag bezahlen müssen.

"Die Polizei warnt eindringlich davor, unberechtigt die unterirdischen Tunnelsysteme zu betreten und damit sein Leben und das Leben der Einsatzkräfte zu gefährden", hieß es.