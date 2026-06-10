Feuer im Keller: Schäden nach Brand in Wohnhaus

Mainz - Ein nächtlicher Brand hat in Mainz-Hechtsheim für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Das Feuer brach im Keller eines Wohnhauses aus und hinterließ erhebliche Schäden.

Mit zahlreichen Einsatzkräften musste die Feuerwehr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Brand im Mainzer Stadtteil Hechtsheim bekämpfen. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Wie die Feuerwehr Mainz berichtet, wurde sie am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr zu einem Kellerbrand in der Straße "Am Rödelstück" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen.

Aus dem Keller drang dichter Rauch. Die zuerst eintreffende Freiwillige Feuerwehr Mainz-Hechtsheim leitete daraufhin unter Atemschutz umgehend die Brandbekämpfung ein.

Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und anschließend vollständig zu löschen. Danach waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig, um das Gebäude von Rauch und Brandgasen zu befreien.

Besonders schwer getroffen wurde die im Keller befindliche Wohnung. Sie wurde durch das Feuer sowie durch Rauch- und Rußablagerungen erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar.