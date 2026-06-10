Feuer im Keller: Schäden nach Brand in Wohnhaus
Mainz - Ein nächtlicher Brand hat in Mainz-Hechtsheim für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Das Feuer brach im Keller eines Wohnhauses aus und hinterließ erhebliche Schäden.
Wie die Feuerwehr Mainz berichtet, wurde sie am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr zu einem Kellerbrand in der Straße "Am Rödelstück" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen.
Aus dem Keller drang dichter Rauch. Die zuerst eintreffende Freiwillige Feuerwehr Mainz-Hechtsheim leitete daraufhin unter Atemschutz umgehend die Brandbekämpfung ein.
Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und anschließend vollständig zu löschen. Danach waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig, um das Gebäude von Rauch und Brandgasen zu befreien.
Besonders schwer getroffen wurde die im Keller befindliche Wohnung. Sie wurde durch das Feuer sowie durch Rauch- und Rußablagerungen erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar.
An dem Einsatz waren insgesamt 28 Kräfte der Berufsfeuerwehr Mainz und der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Hechtsheim beteiligt. Zudem waren der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen sowie die Polizei mit einem Streifenwagen und dem Kriminaldauerdienst vor Ort.
Titelfoto: M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge