Wohnhaus vollkommen ausgebrannt: Bewohner mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Landkreis Kusel - Beim Feuer in einem Wohnhaus im Landkreis Kusel ( Rheinland-Pfalz ) wurde am Freitag ein Bewohner so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste.

Die Feuerwehr konnte leider nicht verhindern, dass das Wohnhaus komplett ausbrannte. © Foto: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, war das Feuer in der Straße Peterseck in der Ortschaft Schönenberg-Kübelberg ausgebrochen. Bei der Ankunft der Einsatzkräfte habe das dortige Wohnhaus bereits komplett in Vollbrand gestanden.

Es sei vollständig ausgebrannt. Bei dem Feuer gab es einen Verletzten, der per Hubschrauber in eine Klinik gebracht wurde. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist noch unklar. Es bestehe laut Polizei aber keine Lebensgefahr.