Frau (†52) bei tödlichem Crash im Westerwald aus Auto geschleudert

Unnau - Ein schwerer Verkehrsunfall mit tragischen Folgen hat am Montagabend im Westerwald ( Rheinland-Pfalz ) für einen Großeinsatz von Rettungskräften gesorgt. Für eine 52-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. Die Polizei versucht nun zu klären, wie es zu dem folgenschweren Unglück kommen konnte.

Im Westerwaldkreis bei Unnau kam es am Montagabend zu einem tödlichen Unfall. © Sascha Ditscher/dpa

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 21.39 Uhr auf der Landstraße zwischen Unnau und Bad Marienberg-Zinhain.

Ein mit drei Personen besetztes Auto war aus Richtung Zinhain kommend in Fahrtrichtung Unnau unterwegs.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam der 54-jährige Fahrer beim Durchfahren einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich anschließend mehrfach.

Für eine 52-jährige Mitfahrerin aus Unnau endete der Unfall tödlich.

Nach ersten Ermittlungen wurde sie während des Überschlags aus dem Wagen geschleudert und unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der Fahrer sowie eine weitere Mitfahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.