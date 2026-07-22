Studentin (†29) wohl Opfer von Gewalttat: Uni Trier nach zweitem Todesfall binnen Tagen erschüttert

Trier - Die Universität Trier steht nach dem Tod einer Studentin erneut unter Schock. Die 29-Jährige war am Sonntag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Erst vergangenen Mittwoch war ein 22-jähriger Student der Uni erstochen worden.

Die Polizei ermittelt im Fall der 29-Jährigen wegen eines Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Die Frau war am Sonntag von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Einsatzkräfte fanden die Leiche in ihrer Wohnung. Ihre Verletzungen lassen auf eine Gewalttat schließen. Nähere Details zu möglichen Tatverdächtigen oder Hintergründen seien bislang nicht bekannt.

"Die Ermittlungen sind nach wie vor sehr umfangreich", sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Nordallee gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Rufnummer 0651/983-43900 entgegengenommen.