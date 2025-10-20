Irre Busfahrt: Teenager pinkelt in Gang und greift Frau an

Kaiserslautern - Eine Busfahrt durch Kaiserslautern ( Rheinland-Pfalz ) hat eine widerwärtige und brutale Wendung genommen.

In einem Linienbus in Kaiserslautern spielten sich irre Szenen ab. (Symbolbild) © 123RF/whatamiii

Auf dem Weg vom Stadtteil Hohenecken ins Stadtzentrum schlief am Sonntagmorgen ein Teenager (16) im Linienbus ein, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mitteilte.

Als er wieder aufwachte, eskalierte die Situation. Offenbar musste der 16-Jährige derart dringend pinkeln, dass er keine andere Option mehr sah, als direkt in den Gang des Busses zu urinieren.

Doch damit nicht genug: Eine Mitfahrerin, die sich zurecht über das ekelhafte Benehmen des Heranwachsenden echauffierte, wurde plötzlich zur Zielscheibe.

Nachdem sie den Jungen aufgefordert hatte, seinen Penis wieder einzupacken und seinem Urin nicht freien Lauf zu lassen, wurde der 16-Jährige handgreiflich und trat der Frau gegen ihr Bein. Der Busfahrer alarmierte daraufhin die Polizei.