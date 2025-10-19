Gewalttat in Bad Kreuznach: Partner erschlug Frau (†66) mit Hammer

Bad Kreuznach - Im Fall der am vergangenen Mittwochabend (15. Oktober) in Bad Kreuznach getöteten 66-Jährigen sind erste Details bekanntgeworden.

Die 66-Jährige war am Mittwochabend vermutlich von ihrem Partner mit einem Hammer erschlagen worden. © 123rf/Udo Herrmann

Demnach war die Frau in einer Paarbeziehung mit dem Tatverdächtigen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte.

Die 66-Jährige sei mit stumpfen Schlägen gegen den Kopf getötet worden. Dem Sprecher zufolge wurde dafür mutmaßlich ein Hammer oder ein anderes Werkzeug verwendet.

Bislang gebe es keine Hinweise zu den Beweggründen oder "sonst tatauslösenden Hintergründen", hieß es.

Die Frau war am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach getötet worden. Der 69 Jahre alte Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen.