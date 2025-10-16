Frau in Bad Kreuznacher Wohnung getötet: Polizei nimmt Mann fest
Bad Kreuznach - Am Mittwochabend wurde in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) eine 66 Jahre alte Frau getötet.
Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, gehen die Ermittler von einem Gewaltdelikt im häuslichen Umfeld aus.
Ein 69 Jahre alter Tatverdächtiger sei in diesem Zusammenhang festgenommen worden.
Es habe demnach zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die übrige Bevölkerung bestanden.
Die genauen Umstände der Tat sind laut dem Sprecher derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese wurden von der Kripo in Mainz übernommen.
