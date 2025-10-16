Frau in Bad Kreuznacher Wohnung getötet: Polizei nimmt Mann fest

Bad Kreuznach - Am Mittwochabend wurde in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach ( Rheinland-Pfalz ) eine 66 Jahre alte Frau getötet.

Die 66-Jährige wurde am Mittwochabend in einer Wohnung in Bad Kreuznach Opfer eines Tötungsdelikts. (Symbolbild) © 123rf/Udo Herrmann

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte, gehen die Ermittler von einem Gewaltdelikt im häuslichen Umfeld aus.

Ein 69 Jahre alter Tatverdächtiger sei in diesem Zusammenhang festgenommen worden.

Es habe demnach zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die übrige Bevölkerung bestanden.