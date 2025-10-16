Polizeibeamte werden für kleinen Igel zum Retter in der Not

Haßloch - Für einen Igel in Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim ( Rheinland-Pfalz ) wurde am Mittwoch die Polizei zum Retter in der Not.

Eine Polizeibeamtin hilft dem Igel aus seiner misslichen Lage. © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ein Polizeisprecher schilderte am Donnerstagmorgen das Geschehen.

Demnach hatte sich am späten Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr ein Fahrradfahrer gemeldet: Auf einem Feldweg im Bereich der Haßlocher Rennbahnstraße sollte sich ein Igel in einer Notlage befinden.

Vor Ort entdeckte die Besatzung eines Streifenwagens den Nager auch sehr schnell. Der Igel hatte offenbar durch einen Maschendrahtzaun von einem auf das nächste Grundstück gelangen wollen. Dabei war der kleine Kerl aber im Zaun stecken geblieben.

Da sich das Tier nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage befreien konnte, mussten die Polizeibeamten selbst Hand anlegen.