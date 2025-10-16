Polizeibeamte werden für kleinen Igel zum Retter in der Not

Tierischer Notfall in Haßloch: Polizeibeamte mussten einen Igel aus einem Maschendrahtzaun befreien, in dem der kleine Kerl stecken geblieben war.

Von Marc Thomé

Haßloch - Für einen Igel in Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) wurde am Mittwoch die Polizei zum Retter in der Not.

Eine Polizeibeamtin hilft dem Igel aus seiner misslichen Lage.
Eine Polizeibeamtin hilft dem Igel aus seiner misslichen Lage.  © Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ein Polizeisprecher schilderte am Donnerstagmorgen das Geschehen.

Demnach hatte sich am späten Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr ein Fahrradfahrer gemeldet: Auf einem Feldweg im Bereich der Haßlocher Rennbahnstraße sollte sich ein Igel in einer Notlage befinden.

Vor Ort entdeckte die Besatzung eines Streifenwagens den Nager auch sehr schnell. Der Igel hatte offenbar durch einen Maschendrahtzaun von einem auf das nächste Grundstück gelangen wollen. Dabei war der kleine Kerl aber im Zaun stecken geblieben.

Angler wird bei Sturm von herabfallendem Ast schwer verletzt: Hubschrauber im Einsatz
Rheinland-Pfalz Angler wird bei Sturm von herabfallendem Ast schwer verletzt: Hubschrauber im Einsatz

Da sich das Tier nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage befreien konnte, mussten die Polizeibeamten selbst Hand anlegen.

Aus dem Zaun gelöst habe sich der Igel dann sofort eingerollt, um sich kurz von den Strapazen zu erholen.

Anschließend sei er munter und offensichtlich unverletzt in Richtung des angrenzenden Waldes davongelaufen.

Titelfoto: Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz: