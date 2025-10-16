Polizeibeamte werden für kleinen Igel zum Retter in der Not
Haßloch - Für einen Igel in Haßloch im Landkreis Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) wurde am Mittwoch die Polizei zum Retter in der Not.
Ein Polizeisprecher schilderte am Donnerstagmorgen das Geschehen.
Demnach hatte sich am späten Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr ein Fahrradfahrer gemeldet: Auf einem Feldweg im Bereich der Haßlocher Rennbahnstraße sollte sich ein Igel in einer Notlage befinden.
Vor Ort entdeckte die Besatzung eines Streifenwagens den Nager auch sehr schnell. Der Igel hatte offenbar durch einen Maschendrahtzaun von einem auf das nächste Grundstück gelangen wollen. Dabei war der kleine Kerl aber im Zaun stecken geblieben.
Da sich das Tier nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage befreien konnte, mussten die Polizeibeamten selbst Hand anlegen.
Aus dem Zaun gelöst habe sich der Igel dann sofort eingerollt, um sich kurz von den Strapazen zu erholen.
Anschließend sei er munter und offensichtlich unverletzt in Richtung des angrenzenden Waldes davongelaufen.
Titelfoto: Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße