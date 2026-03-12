Pipeline im Hunsrück beschädigt, große Menge Diesel ausgelaufen: Was steckt dahinter?

Wiebelsheim - Im Industriepark in Wiebelsheim (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Rheinland-Pfalz ist eine unterirdische Dieselpipeline beschädigt worden.

Die Feuerwehr beseitigte den Gefahrstoff in einem Großeinsatz. © 5VISION.NEWS

Bei dem Vorfall war am Mittwoch eine große Menge Treibstoff ausgelaufen. Die Feuerwehr beseitigte den Gefahrstoff in einem Großeinsatz.

Die Polizei vermutet, dass unbekannte Täter die Pipeline manipulierten, um Diesel abzupumpen.

Nach ersten Ermittlungen hätten sich keine Hinweise auf einen politisch motivierten Sabotageakt ergeben, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Die Kripo habe die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Boppard unter der Rufnummer 06742/809-0 sowie jede andere Dienststelle entgegen.