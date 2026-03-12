Pipeline im Hunsrück beschädigt, große Menge Diesel ausgelaufen: Was steckt dahinter?
Von Jennifer Kramer
Wiebelsheim - Im Industriepark in Wiebelsheim (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Rheinland-Pfalz ist eine unterirdische Dieselpipeline beschädigt worden.
Bei dem Vorfall war am Mittwoch eine große Menge Treibstoff ausgelaufen. Die Feuerwehr beseitigte den Gefahrstoff in einem Großeinsatz.
Die Polizei vermutet, dass unbekannte Täter die Pipeline manipulierten, um Diesel abzupumpen.
Nach ersten Ermittlungen hätten sich keine Hinweise auf einen politisch motivierten Sabotageakt ergeben, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag.
Die Kripo habe die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Boppard unter der Rufnummer 06742/809-0 sowie jede andere Dienststelle entgegen.
Umweltschäden noch unklar, keine akute Gesundheitsgefahr
Ob es zu Umweltschäden kam, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.
Nach Angaben der Verwaltung des Rhein-Hunsrück-Kreises lief der Kraftstoff bis zur Schließung der Leckage vor allem über einen nahe gelegenen Bach ab.
Im Zuge des Vorfalls kam es demnach zu Geruchsbelästigungen. Eine akute Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es.
Titelfoto: 5VISION.NEWS