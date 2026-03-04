Zwei Bewohner schwer verletzt aus brennendem Haus gerettet

Kastellaun - Bei einem Hausbrand am frühen Dienstagabend in Kastellaun im Hunsrück ( Rheinland-Pfalz ) erlitten zwei Bewohner schwere Verletzungen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. © Kevin Schößler

Das Feuer war laut einem Sprecher der Polizei gegen 17.20 Uhr ausgebrochen. Die beiden Bewohner hatten sich offenbar nicht rechtzeitig ins Freie begeben können.

Zwei Ersthelfer hätten sie laut dem Polizeisprecher aus dem brennenden Haus gerettet. Dabei zogen sich die Bewohner schwere Verletzungen durch Rauchgas zu. Auch die Ersthelfer wurde verletzt, zum Glück nur leicht. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser.