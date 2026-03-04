Zwei Bewohner schwer verletzt aus brennendem Haus gerettet
Kastellaun - Bei einem Hausbrand am frühen Dienstagabend in Kastellaun im Hunsrück (Rheinland-Pfalz) erlitten zwei Bewohner schwere Verletzungen.
Das Feuer war laut einem Sprecher der Polizei gegen 17.20 Uhr ausgebrochen. Die beiden Bewohner hatten sich offenbar nicht rechtzeitig ins Freie begeben können.
Zwei Ersthelfer hätten sie laut dem Polizeisprecher aus dem brennenden Haus gerettet. Dabei zogen sich die Bewohner schwere Verletzungen durch Rauchgas zu. Auch die Ersthelfer wurde verletzt, zum Glück nur leicht. Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser.
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot angerückt waren, konnten das Feuer schließlich löschen. Es sei aber erheblicher Schaden entstanden.
Die genaue Höhe ist nicht unklar, ebenso wie die Brandursache. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Kevin Schößler