Krokodil am Teich sorgt für kuriosen Polizeieinsatz

Frankenthal - Ein Krokodil hat am Samstagnachmittag in Beindersheim bei Frankenthal ( Rheinland-Pfalz ) für jede Menge Aufregung und einen Polizeieinsatz gesorgt.

Das Krokodil entpuppte sich als täuschend echt aussehende Attrappe. (Symbolbild) © Carola Frentzen/dpa

Im Nachhinein stellte sich die Sache allerdings als harmloser Scherz heraus. Was war also passiert?

Ein 50 Jahre alter Mann hatte laut Polizei zwischen den Ortschaften Beindersheim und Großniedersheim einen Spaziergang in der Sonne unternommen, als er eine ungewöhnliche Beobachtung machte: Im Uferbereich eines Tümpels lag offenbar ein Krokodil!

Der Spaziergänger verständigte sofort die Polizei, die auch gleich mit einer Streife anrückte.