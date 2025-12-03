Mann verfährt sich mit Bagger - und landet auf einer Autobahn

Grünstadt - Kurios und vor allem gefährlich! Ein langsam fahrender Bagger auf der A6 Richtung Kaiserslautern hat am Mittwoch die Polizei auf den Plan gerufen.

Die Polizei musste auf der A6 eingreifen. © Polizeiautobahnstation Ruchheim

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten das Fahrzeug, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stoppten den Bagger in einer Nothaltebucht bei Neuleiningen im Kreis Bad Dürkheim.

Der 47 Jahre alte Fahrer, ein Bauunternehmer, erklärte demnach, er habe sich in Grünstadt verfahren. Als er merkte, dass er auf die Autobahn geraten war, sei er weitergefahren, um ein gefährliches Wendemanöver zu vermeiden.

Den Angaben zufolge fuhr er rund vier Kilometer auf der A6, bevor er letztlich gestoppt wurde. Einen Standstreifen gibt es auf diesem Abschnitt nicht.

Bei der Kontrolle ergaben sich demnach keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum.