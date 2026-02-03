Schwarzfahrer schlägt Zugbegleiter bei Fahrschein-Kontrolle fast tot

Landstuhl - Ein Schwarzfahrer hat am Montagabend in Landstuhl ( Rheinland-Pfalz ) einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn angegriffen und lebensbedrohlich verletzt.

Der 36-jährige Zugbegleiter musste nach der Attacke reanimiert werden. Anschließend brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Boris Rössler/dpa

Ein Sprecher der Polizei schilderte am Dienstag den Vorfall, der sich am Montagabend in einem Regionalexpress von Landstuhl in Richtung Homburg ereignet hatte.

Kurz nachdem der Zug den Bahnhof in Landstuhl verlassen hatte, kontrollierte der 36 Jahre alte Zugbegleiter einen Fahrgast, der aber keinen gültigen Fahrschein vorzeigen konnte.

Als der Zugbegleiter daraufhin den 26-jährigen Schwarzfahrer des Zuges verweisen wollte, habe dieser laut Polizei den Mann unvermittelt angegriffen. Dabei erlitt der Zugbegleiter schwerste Verletzungen und musste vor Ort reanimiert werden.

Bis zum Eintreffen der Polizei sowie des Rettungsdienstes leisteten Fahrgäste Erste Hilfe.

Der Zugbegleiter wurde in ein Krankenhaus gebracht, während die Polizei den Angreifer festnahm.