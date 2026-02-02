Zutrauliche Hündin irrte verloren an Landstraße entlang: Wo sind ihre Halter?

Bad Kreuznach - Polizei und das Tierheim in Bad Kreuznach suchen dringend nach den Haltern einer jungen Hündin , die ein Tierfreund am Montag zur Polizeiinspektion gebracht hatte.

Die junge Hündin kann jetzt von ihren Menschen im Tierheim abgeholt werden. © Bild-Monate: 123rf/foottoo, Polizeidirektion Bad Kreuznach

Wie ein Polizeisprecher sagte, war die Hündin am Montagabend gegen 18 Uhr an der K55 bei Sponheim (Landkreis Bad Kreuznach) herumgeirrt. Dort sah sie dann ein 20-jähriger Autofahrer und hielt an.

Er kümmerte sich um das zutrauliche Tier und hoffte, dass die Halter bald auftauchen würden. Als nach längerem Warten und lauten Rufen sich niemand blicken ließ, brachte er die Hündin - einen Husky-Mix - kurz entschlossen zur Polizei in Bad Kreuznach.

Dort versuchten die Beamten zunächst, die Besitzer der Fellnase zu ermitteln. Als die zur Verfügung stehenden Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führten, brachten die Beamten die Hündin ins Tierheim.

Anschließend wandten sie sich mit einem Foto des Tiers an die Öffentlichkeit und hoffen nun, dass sich die Halter doch noch auffinden lassen.