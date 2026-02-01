Klingelstreich eskaliert komplett: Schreckschusswaffe, Leuchtröhre und Stock im Einsatz

Mainz - In Essenheim bei Mainz ist am Samstagabend ein Klingelstreich komplett eskaliert und hat zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier 13-jährigen Teenagern und einem 70 Jahre alten Mann geführt.

Aus dem Klingelstreich entwickelte sich eine handgreifliche Auseinandersetzung. (Symbolbild) © 123RF/puttipongsong

Dabei kamen eine Leuchtstoffröhre, ein Stock und eine Schreckschusswaffe zum Einsatz.

Wie ein Sprecher der Mainzer Polizei sagte, hatte es zunächst einen verbalen Streit gegeben. So habe sich der Mann bei den Kindern über deren Lautstärke sowie die Klingelstreiche beschwert.

Das unterstrich der 70-Jährige, indem er mit einer Leuchtstoffröhre auf die Kinder zuging und sie auch noch verfolgte, als sie sein Anwesen bereits verlassen hatten.

Bei den Fahrrädern der 13-Jährigen sei es dann zur erneuten Konfrontation gekommen, bei der der Mann eines der Räder umwarf und dadurch beschädigte.

Daraufhin zog einer der Teenager die Schreckschusswaffe und gab mehrere Schüsse in die Luft sowie in Richtung des 70-Jährigen ab. Außerdem sei der Mann mit einem Stock geschlagen worden, wodurch er leichte Verletzungen im Gesicht erlitt.