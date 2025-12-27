Männer wollen mit Böller Zigarettenautomat sprengen, einer wird schwerst verletzt
Bad Ems - In Bad Ems (Rheinland-Pfalz) wurde ein junger Mann bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers schwerst verletzt.
Zuvor sollen er und ein weiterer Mann versucht haben, durch die Explosion einen Zigarettenautomaten zu sprengen.
Wie ein Sprecher der Polizei berichtet, hatte es am 2. Weihnachtsfeiertag im Bereich der Bachstraße gegen 18.45 Uhr einen lauten Knall gegeben.
Daraufhin wurde das Gebiet weiträumig abgesperrt. Schnell stellte sich heraus, dass der Knall offensichtlich von einem starken Silvesterböller verursacht worden war.
Allerdings war der Plan der beiden mutmaßlichen Täter, den Zigarettenautomaten damit zu knacken, nicht aufgegangen. Sie seien weder an Zigaretten noch an Geld gekommen, heißt es.
Dafür hatte sich aber eben einer der beiden Männer die schweren Verletzungen zugezogen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Eine Gefahr für Anwohner habe nicht bestanden, sagte der Polizeisprecher. Die Kripo hat mittlerweile die weiteren Ermittlungen aufgenommen.
