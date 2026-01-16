Mann aus Psychiatrie entwischt: Polizei-Streifen und Hubschrauber im Einsatz
Klingenmünster - Alarm im rheinland-pfälzischen Klingenmünster nahe der französischen Grenze! Ein Mann ist dort aus einer Psychiatrie entwischt.
Wie die Polizei mitteilte, wird mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach der Person im Alter zwischen 25 und 35 Jahren gesucht.
Laut der Regionalzeitung "Die Rheinpfalz" laufen die Fahndungsmaßnahmen seit 3 Uhr. Der Zwischenfall geschah also offenbar in der Nacht zum Freitag.
Betroffen ist dem Bericht zufolge die Pfalzklinik Landeck.
Nach Polizei-Angaben wird aktuell weder von einer Eigen- noch von einer Fremdgefährdung für die Bevölkerung ausgegangen.
Unklar ist derzeit, ob der Mann in der offenen oder geschlossenen Psychiatrie untergebracht war. Zeugenhinweise werden unter der Nummer 06343/93340 entgegengenommen.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa