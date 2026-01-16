Mann aus Psychiatrie entwischt: Polizei-Streifen und Hubschrauber im Einsatz

Klingenmünster - Alarm im rheinland-pfälzischen Klingenmünster nahe der französischen Grenze! Ein Mann ist dort aus einer Psychiatrie entwischt.

Mit einem Hubschrauber wird im Bereich Klingenmünster (Rheinland-Pfalz) nach einer abgängigen Person gefahndet. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wird mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber nach der Person im Alter zwischen 25 und 35 Jahren gesucht.

Laut der Regionalzeitung "Die Rheinpfalz" laufen die Fahndungsmaßnahmen seit 3 Uhr. Der Zwischenfall geschah also offenbar in der Nacht zum Freitag.

Betroffen ist dem Bericht zufolge die Pfalzklinik Landeck.

Nach Polizei-Angaben wird aktuell weder von einer Eigen- noch von einer Fremdgefährdung für die Bevölkerung ausgegangen.