Mann und Frau gehen bei Feier Zigarette rauchen, dann eskaliert die Situation heftig!

Südliche Weinstraße - In Bad Bergzabern im Landkreis Südliche Weinstraße ( Rheinland-Pfalz ) ist in der Nacht zum Sonntag die Raucherpause eines 59-jährigen Mannes und einer 30 Jahre alten Frau bei einer Geburtstagsfeier heftig eskaliert und hat zu zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung geführt.

Als der 59-Jährige der Frau mehrfach sehr nahe gekommen war, hielt diese ihm die brennende Zigarette an den Hals. (Symbolbild) © 123RF/fahroni

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Vorfall nach der dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach hatten der Mann und die Frau gegen 0.30 Uhr gemeinsam draußen gestanden, um eine Zigarette zu rauchen.

Dabei sei es wohl zwischen den beiden zu einem "Missverständnis" gekommen, sagte der Sprecher. Denn der 59-Jährige kam der Frau mehrfach so nahe, dass sich diese bedrängt fühlte.

Sie habe den Mann schließlich aufgefordert, Abstand zu halten und ihre Forderung dadurch bekräftigt, dass sie dem aufdringlichen Gegenüber ihre brennende Zigarette gegen den Hals drückte.

Daraufhin sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem der Mann die 30-Jährige schließlich zu Boden gedrückt habe.

Mittlerweile war laut dem Sprecher der Gastgeber auf den Streit aufmerksam geworden und hatte die Auseinandersetzung beendet. Dann wurde die Polizei verständigt.