Mehr als 500 Clowns versammeln sich für Weltrekord-Versuch

Trier - In Trier sind am Rosenmontag besonders viele Clowns unterwegs. Mehr als 500 Karnevalisten in Clownskostümen versammelten sich vor dem Rosenmontagszug für einen kuriosen Weltrekordversuch.

Viele Clowns, aber nicht genug: Für den Weltrekord hat es leider nicht gereicht. © Birgit Reichert/dpa

Am Ende reichte es aber nicht, um den aktuellen Rekord der größten Clowns-Versammlung aus dem hessischen Neuberg mit 707 Personen zu knacken. "Das ist trotzdem super und eine tolle Leistung", sagte der Leiter des Trierer Umzugs, Thomas Knopp.

Mit ihren roten Nasen und bunte Perücken gingen viele im Zug mit. "Die Clowns sind mit mehr als 200 Teilnehmern die größte Einzelgruppe, die seit 1955 bei uns an den Start ging", sagte Knopp.

Bei Regen setzte sich der Zug mit mehr als 100 Gruppen pünktlich um 11.11 Uhr in Bewegung. Er zieht rund sieben Kilometer durch die Innenstadt.