Zwei Bier sind schon zu viel: Polizei nimmt Blutprobe und kassiert Autoschlüssel ein

Neustadt an der Weinstraße - Dass bereits der Genuss von kleineren Mengen Alkohol für Autofahrer große Probleme mit sich bringen können, musste am Sonntagnachmittag ein 66 Jahre alter Mann in Neustadt an der Weinstraße ( Rheinland-Pfalz ) am eigenen Leib erfahren.

Nach eigenen Angaben hatte der 66-Jährige zwei Bier getrunken - zu viel zum Autofahren. © Bild-Montage: 123rf/Massimoparisi, Uli Deck/dpa

Ein Sprecher der Neustädter Polizei schilderte den Vorfall. Demnach war der 66-Jährige in seinem Opel gegen 14 Uhr in der Robert-Stolz-Straße unterwegs, als er bei einer Verkehrskontrolle herausgewunken wurde.

Die Beamten hätten bei dem Mann sofort dessen Alkoholfahne bemerkt. Der 66-Jährige bestätigte auch Alkohol getrunken zu haben, es seien aber nur zwei Bier gewesen.

Ein Atemalkoholtest ergab dann 0,66 Promille. Ab 0,5 Promille begeht man aber bekanntlich bereits eine Ordnungswidrigkeit.