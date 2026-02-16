Zwei Bier sind schon zu viel: Polizei nimmt Blutprobe und kassiert Autoschlüssel ein
Neustadt an der Weinstraße - Dass bereits der Genuss von kleineren Mengen Alkohol für Autofahrer große Probleme mit sich bringen können, musste am Sonntagnachmittag ein 66 Jahre alter Mann in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) am eigenen Leib erfahren.
Ein Sprecher der Neustädter Polizei schilderte den Vorfall. Demnach war der 66-Jährige in seinem Opel gegen 14 Uhr in der Robert-Stolz-Straße unterwegs, als er bei einer Verkehrskontrolle herausgewunken wurde.
Die Beamten hätten bei dem Mann sofort dessen Alkoholfahne bemerkt. Der 66-Jährige bestätigte auch Alkohol getrunken zu haben, es seien aber nur zwei Bier gewesen.
Ein Atemalkoholtest ergab dann 0,66 Promille. Ab 0,5 Promille begeht man aber bekanntlich bereits eine Ordnungswidrigkeit.
Also wurde dem Mann eine Blutprobe zur genauen, vor Gericht verwertbaren, Bestimmung des Promillewerts entnommen.
Zudem stellten die Polizisten den Autoschlüssel des 66-Jährigen sicher. Jetzt wird auf das Ergebnis der Blutprobe gewartet. Dann entscheidet sich, ob ein Verfahren auf den Mann zukommt oder nicht.
Titelfoto: Bild-Montage: 123rf/Massimoparisi, Uli Deck/dpa