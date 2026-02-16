Reizgas auf Karnevalsfeier: 59 Personen behandelt, neun müssen ins Krankenhaus
Koblenz - Bei einer Karnevalsveranstaltung in Spay nahe Koblenz mussten am späten Sonntagabend 59 Personen behandelt werden, nachdem es zu einem Einsatz von Reizgas gekommen war.
Insgesamt neun Besucher der Veranstaltung wurden in Krankenhäuser gebracht.
Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag sagte, war es während der Feier in der Dorfhalle von Spay laut Zeugenaussagen zunächst zu Streitigkeiten innerhalb einer Gruppe von Besuchern gekommen.
Im Rahmen der Auseinandersetzung sei schließlich das Reizgas versprüht worden.
In der Folge klagte eine Vielzahl von Besuchern über Reizungen der Atemwege. Die Dorfhalle wurde daraufhin geräumt und eine Sammelstelle für die Verletzten im Gerätehaus der Feuerwehr eingerichtet.
Mittlerweile hat die Polizei ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter laufen.
In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 06742/809-0 entgegengenommen.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa