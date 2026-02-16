Reizgas auf Karnevalsfeier: 59 Personen behandelt, neun müssen ins Krankenhaus

Koblenz - Bei einer Karnevalsveranstaltung in Spay nahe Koblenz mussten am späten Sonntagabend 59 Personen behandelt werden, nachdem es zu einem Einsatz von Reizgas gekommen war.

Neun Personen mussten vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Insgesamt neun Besucher der Veranstaltung wurden in Krankenhäuser gebracht.

Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag sagte, war es während der Feier in der Dorfhalle von Spay laut Zeugenaussagen zunächst zu Streitigkeiten innerhalb einer Gruppe von Besuchern gekommen.

Im Rahmen der Auseinandersetzung sei schließlich das Reizgas versprüht worden.

In der Folge klagte eine Vielzahl von Besuchern über Reizungen der Atemwege. Die Dorfhalle wurde daraufhin geräumt und eine Sammelstelle für die Verletzten im Gerätehaus der Feuerwehr eingerichtet.