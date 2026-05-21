Mit Pistole und Totenkopfmaske: Mann sorgt für Angst und Schrecken in Innenstadt

Trier - Ein Spaziergang mitten durch Trier ( Rheinland-Pfalz ) sorgte am Mittwochabend für reichlich Aufsehen und schließlich auch für einen Polizeieinsatz. Passanten meldeten einen Mann, der mit Totenkopfmaske, uniformähnlicher Kleidung und einer augenscheinlichen Pistole unterwegs war.

Im rheinland-pfälzischen Trier kam es am Mittwoch zu einem kuriosen Vorfall in der Innenstadt, der für einen Polizeieinsatz sorgte. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Wie die Polizei berichtet, ging die zunächst unheimlich anmutende Meldung gegen 19.20 Uhr bei den Beamten ein.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Trier trafen die betreffende Person kurz darauf im Bereich der Kochstraße/Christophstraße an und kontrollierten sie.

Dabei stellte sich heraus: Bei der mitgeführten Pistole handelte es sich lediglich um eine schwarze Spielzeugwaffe. Der Mann erklärte den Beamten, sein gesamtes Erscheinungsbild sei als Cosplay-Kostümierung gedacht gewesen.

Laut Polizei zeigte sich der Verantwortliche einsichtig und räumte ein, dass der Auftritt für einen Spaziergang durch die Trierer Innenstadt "keine gute Idee" gewesen sei.

Um weitere Irritationen und Meldungen zu verhindern, stellten die Beamten sowohl die Maskierung als auch die Spielzeugwaffe sicher. Für die Bevölkerung habe laut Polizei zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden.