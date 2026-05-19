Reifen platzt, dann gerät Reisebus mit Schulkasse in Brand

Limburgerhof - Panne sorgt für große Aufregung: Ein mit einer Schulklasse besetzter Reisebus ist am Dienstagvormittag auf der B9 bei Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis während der Fahrt in Brand geraten.

Die Feuerwehr hatte den Brand schnell löschen können. Verletzt wurde zum Glück niemand. (Symbolfoto) © Bild-Montage: 123rf/animalfloristicstaff, Philipp von Ditfurth/dpa

Alle 56 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte konnten den Bus unbeschadet verlassen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Ursache des Brandes auf der Fahrt am Vormittag war demnach ein geplatzter Hinterreifen.

Der Fahrer brachte den Bus laut Polizei sofort auf dem Standstreifen zum Stehen, sodass alle Insassen aussteigen konnten.