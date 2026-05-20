Schon wieder gestoppt, schon wieder akute Lebensgefahr! Polizei zieht 40-Tonner aus dem Verkehr

Morbach - Nur wenige Tage nach einer ersten Kontrolle ist ein belgischer Langholztransporter erneut mit deutlich zu viel Gewicht aufgefallen. Für die Beamten in Rheinland-Pfalz war schnell klar: So darf der Lastwagen keinen Meter weiterfahren.

Die tonnenschweren Baumstämme hatten sich unter ihrem enormen Gewicht bereits deutlich nach unten durchgebogen. © Polizeipräsidium Trier

Laut einer entsprechenden Polizeimeldung kontrollierten die spezialisierten Einsatzkräfte den Transport bereits am Montagmorgen in Morbach.

Besonders brisant: Derselbe Laster war erst am vergangenen Freitag auf der B50 bei Longkamp gestoppt worden - damals mit knapp zwölf Tonnen Überladung.

Und auch bei der erneuten Kontrolle zeigte die polizeieigene Radlastwaage ein deutlich zu hohes Gewicht an. Insgesamt brachte der Langholztransporter diesmal 48 Tonnen auf die Waage.

Erlaubt waren allerdings lediglich 40 Tonnen Gesamtgewicht, was eine Überladung von rund 20 Prozent bedeutete.

Nicht auszumalen, welch lebensgefährliche Konsequenzen ein Verlust der Ladung oder ein Durchbrechen der Holzstämme nach sich gezogen hätte.