Nach Wohnhaus-Brand: Feuerwehr findet zwei tote Menschen

Hermersberg - Nach dem Löschen eines Wohnhausbrandes in Hermersberg im Landkreis Südwestpfalz ( Rheinland-Pfalz ) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Sonntagmittag zwei tote Menschen gefunden.

Noch ist unklar, ob die beiden Senioren wegen des Feuers zu Tode kamen. © Florian Blaes/Blaes/dpa

Bisherigen Erkenntnissen nach handele es sich vermutlich um die 72 und 77 Jahre alten Hausbewohner. Ihre Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Ob sie wegen des Feuers zu Tode kamen, sei ebenfalls noch unklar.

Medienberichten zufolge waren die Senioren ein Ehepaar - die Sprecherin konnte dies auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen.