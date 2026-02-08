Nach Wohnhaus-Brand: Feuerwehr findet zwei tote Menschen
Von Kristina Remmert
Hermersberg - Nach dem Löschen eines Wohnhausbrandes in Hermersberg im Landkreis Südwestpfalz (Rheinland-Pfalz) haben Einsatzkräfte der Feuerwehr am Sonntagmittag zwei tote Menschen gefunden.
Bisherigen Erkenntnissen nach handele es sich vermutlich um die 72 und 77 Jahre alten Hausbewohner. Ihre Identität sei aber noch nicht abschließend geklärt, sagte eine Sprecherin der Polizei.
Ob sie wegen des Feuers zu Tode kamen, sei ebenfalls noch unklar.
Medienberichten zufolge waren die Senioren ein Ehepaar - die Sprecherin konnte dies auf Nachfrage zunächst nicht bestätigen.
Das Einfamilienhaus war am Vormittag aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Flammen, wie die Polizei mitteilte.
Die Einsatzkräfte löschten das Feuer und fanden die Menschen im Anschluss tot in dem Haus. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Florian Blaes/Blaes/dpa