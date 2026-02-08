Polizei schießt in Fußgängerzone auf Mann mit Messer

Trier - Die Polizei hat in Trier auf einen Mann geschossen, der am Samstagnachmittag mit einem Messer in der Fußgängerzone unterwegs gewesen ist.

Der 35-Jährige war in der Fußgängerzone im Trier mit einem Messer unterwegs gewesen und hatte Passanten angesprochen. © Florian Blaes/Blaes/dpa

Der Mann sei dabei verletzt worden, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Zu den Hintergründen des Vorfalls gab es zunächst keine Angaben.

Bei dem Angeschossenen handelt es sich nach Polizeiangaben vom Sonntag um einen 35-Jährigen aus Trier.

"Er befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einer Trierer Klinik, sein Zustand ist stabil."

Die Ermittler suchen Zeugen und haben für Fotos oder Videos ein Hinweisportal geschaltet.