Polizei schießt in Fußgängerzone auf Mann mit Messer
Von Sigrun Stock
Trier - Die Polizei hat in Trier auf einen Mann geschossen, der am Samstagnachmittag mit einem Messer in der Fußgängerzone unterwegs gewesen ist.
Der Mann sei dabei verletzt worden, er schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Zu den Hintergründen des Vorfalls gab es zunächst keine Angaben.
Bei dem Angeschossenen handelt es sich nach Polizeiangaben vom Sonntag um einen 35-Jährigen aus Trier.
"Er befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung in einer Trierer Klinik, sein Zustand ist stabil."
Die Ermittler suchen Zeugen und haben für Fotos oder Videos ein Hinweisportal geschaltet.
Polizei: Mindestens ein Beamter setzte Schusswaffe ein
Mehrere Zeugen hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil der Mann mit einem Messer in der Hand unterwegs war und in der Fußgängerzone Passanten ansprach.
Polizisten konnten den Verdächtigen wenige Minuten später in der Moselstraße entdecken. "Dabei setzte mindestens ein Polizeibeamter die Schusswaffe gegen den Mann ein", teilte die Polizei mit.
Titelfoto: Florian Blaes/Blaes/dpa