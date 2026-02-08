Schleichfahrt mit Folgen: Ehefrau rettet ihren Mann vor Haft

Weil er über die Bundesstraße schlich, wurde ein Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Die Kontrolle hatte dann einige durchaus überraschende Wendungen.

Von Christine Schultze

Bad Kreuznach - Auch wer besonders langsam mit dem Auto unterwegs ist, fällt auf - das bekam ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen nahe Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) zu spüren.

Bei der Polizeikontrolle hatte es einige überraschende Wendungen gegeben. (Symbolbild)
Bei der Polizeikontrolle hatte es einige überraschende Wendungen gegeben. (Symbolbild)  © Jan Woitas/dpa

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer hatte den Mann bei der Polizei gemeldet, weil er verdächtig langsam auf der B41 beide Fahrspuren gleichzeitig nutzte.

Bei einer Kontrolle stellte sich nach Polizeiangaben zunächst heraus, dass der Mann keinen Alkohol getrunken hatte.

Doch dann kam die unerwartete Wendung: Eine Überprüfung der Personalien ergab, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle wegen offener Geldstrafen vorlagen.

Diese habe der Mann nicht begleichen können, sodass seine Ehefrau kurzerhand mit dem Taxi aus Wiesbaden anreiste und die Zahlung übernommen habe.

Dank dieser nächtlichen "Rettungsaktion" sei der Mann wenig später wieder auf freien Fuß gekommen.

Titelfoto: Jan Woitas/dpa

