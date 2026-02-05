Zugbegleiter (†36) starb vor Augen seiner Söhne, sein Vater erleidet Herzinfarkt!

Landstuhl/Mainz - Der nach dem tödlichen Angriff in einer Bahn in Landstuhl ( Rheinland-Pfalz ) verstorbene Zugbegleiter Serkan C. (†36) soll im Krankenhaus im Beisein seiner beiden elf und 13 Jahre alten Söhne verstorben sein. Sein Vater habe zudem einen Herzinfarkt erlitten, als er von dem Vorfall erfuhr.

Schon kurz nach Bekanntwerden seines Todes legten betroffene Menschen Kerzen und Blumen am Bahnsteig in Landstuhl ab. © Bild-Montage: Patrick von Frankenberg/dpa

Das berichtet die "Bild". Zu der Tat war es am Montag gekommen. C. hatte einen Schwarzfahrer verwiesen, woraufhin dieser den Zugbegleiter so heftig mit den Fäusten traktierte, dass der 36-Jährige reanimiert werden musste. Er starb am Mittwochmorgen in einer Klinik.

Die Familie sei sofort zum Krankenhaus geeilt, als sie über den Vorfall informiert worden war. Doch alles Hoffen und Beten sei letztendlich vergeblich gewesen.

"Es war das Schlimmste. Die Jungs mussten ihren Vater sterben sehen", sagte Serkans eigener Vater der Zeitung.

Er selbst habe vor Aufregung einen leichten Herzinfarkt erlitten. In der Klinik sei ein Bypass gelegt worden. Er habe das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen können.