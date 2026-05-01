Küchenbrand in Mainz: Feuerwehr holt drei Hunde aus verrauchter Wohnung

Mainz - Beim Brand in einem Gebäude in Mainz rettete die Feuerwehr drei Hunde aus der verrauchten Wohnung. Die Tiere blieben zum Glück unverletzt.

Bei ihrer Ankunft sahen die Einsatzkräfte den Rauch, der aus einem Fenster drang, und hörten die bellenden Hunde. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Wie ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr sagte, hatten Zeugen am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr die Einsatzkräfte über das Feuer in der Straße "Am Müllerwald" informiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei Rauch aus einem gekippten Fenster gedrungen. Zunächst sei nicht klar gewesen, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden.

Allerdings seien die Bewohner nahezu zeitgleich mit den Einsatzkräften vor Ort angekommen und bestätigten, dass sich zurzeit niemand in der Wohnung aufhalte.