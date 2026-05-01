Küchenbrand in Mainz: Feuerwehr holt drei Hunde aus verrauchter Wohnung
Mainz - Beim Brand in einem Gebäude in Mainz rettete die Feuerwehr drei Hunde aus der verrauchten Wohnung. Die Tiere blieben zum Glück unverletzt.
Wie ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr sagte, hatten Zeugen am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr die Einsatzkräfte über das Feuer in der Straße "Am Müllerwald" informiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei Rauch aus einem gekippten Fenster gedrungen. Zunächst sei nicht klar gewesen, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden.
Allerdings seien die Bewohner nahezu zeitgleich mit den Einsatzkräften vor Ort angekommen und bestätigten, dass sich zurzeit niemand in der Wohnung aufhalte.
Feuerwehrleute vernehmen Hundegebell aus der Wohnung
Allerdings waren aus dem Inneren mehrere Hunde zu hören. Die Bewohner schlossen die Wohnung auf und ein Trupp unter Atemschutz betrat das Gebäude, in dem schnell die drei Hunde aufgefunden werden konnten – zum Glück in einem nicht verrauchten Teil der Wohnung. Die Feuerwehrleute übergaben die Tiere daraufhin ihren Haltern.
Schnell war auch klar, dass das Feuer durch brennendes Kochgut in der Küche ausgelöst worden war. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden. Nach ausreichender Belüftung konnten die Bewohner auch wieder in ihre Wohnung zurückkehren.
Titelfoto: M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge