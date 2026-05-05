Kurioser Fall: Riesen-Eiswaffel verschwindet und taucht 30 Kilometer entfernt wieder auf

Edenkoben - Ob hier Zauberei im Spiel war? Eine in der Hexennacht verschwundene überdimensionale Eiswaffel ist wieder aufgetaucht.

Die Eiswaffel ist wieder da! Ein Polizist aus Edenkoben präsentiert stolz das schöne Stück. Auch der Bär scheint sich zu freuen. © Polizeidirektion Landau

Wie das Ding 30 Kilometer weit kommen konnte, ist der Polizei ein Rätsel.

Die etwa 1,50 Meter hohe und 25 Kilogramm schwere Eiswaffel aus Kunststoff verschwand in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai vor einer Eisdiele in Edenkoben (Rheinland-Pfalz). Ein Bär aus Plastik hielt die Waffel - stand nach dem Diebstahl aber mit leeren Händen da.

"Ob die Eiswaffel als spontane 'Hexennacht-Trophäe' diente oder gezielt entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen", hatte die Polizei am Morgen nach dem Diebstahl mitgeteilt.

Damals bat sie um Hinweise.