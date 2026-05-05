Kurioser Fall: Riesen-Eiswaffel verschwindet und taucht 30 Kilometer entfernt wieder auf

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Nachdem in der "Hexennacht" in Edenkoben eine riesige Eiswaffel verschwand, ist das Dekorationsstück nun 30 Kilometer entfernt wieder aufgetaucht.

Von Birgit Reichert

Edenkoben - Ob hier Zauberei im Spiel war? Eine in der Hexennacht verschwundene überdimensionale Eiswaffel ist wieder aufgetaucht.

Die Eiswaffel ist wieder da! Ein Polizist aus Edenkoben präsentiert stolz das schöne Stück. Auch der Bär scheint sich zu freuen.
Die Eiswaffel ist wieder da! Ein Polizist aus Edenkoben präsentiert stolz das schöne Stück. Auch der Bär scheint sich zu freuen.  © Polizeidirektion Landau

Wie das Ding 30 Kilometer weit kommen konnte, ist der Polizei ein Rätsel. 

Die etwa 1,50 Meter hohe und 25 Kilogramm schwere Eiswaffel aus Kunststoff verschwand in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai vor einer Eisdiele in Edenkoben (Rheinland-Pfalz). Ein Bär aus Plastik hielt die Waffel - stand nach dem Diebstahl aber mit leeren Händen da. 

"Ob die Eiswaffel als spontane 'Hexennacht-Trophäe' diente oder gezielt entwendet wurde, ist aktuell noch Gegenstand der Ermittlungen", hatte die Polizei am Morgen nach dem Diebstahl mitgeteilt.

Lagerhalle von Kfz-Werkstatt brennt lichterloh: Riesige Rauchsäule weithin sichtbar
Rheinland-Pfalz Lagerhalle von Kfz-Werkstatt brennt lichterloh: Riesige Rauchsäule weithin sichtbar

Damals bat sie um Hinweise. 

Polizei: "Nicht jede Eiswaffel ist zum Mitnehmen gedacht"

Das ungewöhnliche Diebesgut war im über 30 Kilometer entfernten Pleisweiler-Oberhofen gefunden worden. Die Polizei brachte die Waffel dann zurück an ihren angestammten Platz. (Symbolbild)
Das ungewöhnliche Diebesgut war im über 30 Kilometer entfernten Pleisweiler-Oberhofen gefunden worden. Die Polizei brachte die Waffel dann zurück an ihren angestammten Platz. (Symbolbild)  © Arne Dedert/dpa

Am Dienstag nun verkündete die Polizei in Landau "eine erfreuliche Entwicklung: Die entwendete Eiswaffel ist wieder aufgetaucht."

Das ungewöhnliche Diebesgut sei am 2. Mai unversehrt in Pleisweiler-Oberhofen gefunden worden. "Wie die Eiswaffel an ihr über 30 Kilometer entferntes Ziel gelang, ist unklar." Hinweise auf den oder die Täter gibt es bislang ebenfalls nicht.

Die Polizisten brachten die Waffel höchstpersönlich zur Eisdiele zurück.

Lkw-Fahrer bruzelt mit Gaskocher in Führerhaus: Das war keine gute Idee ...
Rheinland-Pfalz Lkw-Fahrer bruzelt mit Gaskocher in Führerhaus: Das war keine gute Idee ...

"Der dekorative Eisbär ist damit wieder vollständig und kann seinen Dienst vor der Eisdiele wie gewohnt aufnehmen", heißt es im Polizeibericht, der mit einer Warnung schließt: "Auch großformatige Eiswaffeln gehören nicht zur freien Mitnahme - selbst in der Hexennacht nicht."

Titelfoto: Bild-Montage: Arne Dedert/dpa, Polizeidirektion Landau

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz: