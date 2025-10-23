Schädel, Hand und Fuß: Vitrine voller menschlicher Knochen vor Behörde abgestellt

Speyer - In einer Nacht- und Nebelaktion wurden vor dem Gebäude einer Denkmalfachbehörde in Rheinland-Pfalz mysteriöse menschliche Überreste abgeladen.

In der Vitrine lagen Knochen und Kleidungsreste. © Polizeipräsidium Rheinpfalz

Vor der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz in der Stadt Speyer haben Unbekannte Anfang Oktober eine Vitrine voller Knochen und Kleidungsreste abgestellt, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Donnerstag mitteilte.

Neben einem Schädel lagen in dem Behältnis auch ein Teil eines Fußknochens und ein Armknochen.

Das Besondere: Einer ersten Einschätzung zufolge könnten die Überreste über 1000 Jahre alt sein.

Dass sie zuvor aus einem Museum gestohlen wurden, kann nicht ausgeschlossen werden.