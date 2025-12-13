Ärger auf der A60: Autokorso blockiert alle Spuren und bremst Verkehr auf 50 km/h ab

Mainz - Am Samstag hat ein mit Luxus-Karossen gespickter Autokorso auf der A60 bei Mainz für jede Menge Aufregung gesorgt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen drei Fahrer.

An der Ausfahrt Weisenau unterzog die Polizei die Beteiligten des Autokorsos einer Kontrolle. Gegen drei Fahrer wird jetzt ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Ein Polizeisprecher schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Der Korso war demnach auf der Autobahn in Richtung Darmstadt unterwegs, als mehrere der Autos beide Fahrspuren blockierten und den Verkehr auf etwa 50 km/h abbremsten. Insbesondere zwei Mercedes G-Klasse sollen an der Aktion beteiligt gewesen sein.

Zudem hätten weitere Wagen des Korsos andere Fahrzeuge rechts überholt und so bei mindestens einem anderen Autofahrer verhindert, dass dieser die A60 verlassen konnte.

An der Ausfahrt Weisenau unterzog die alarmierte Autobahnpolizei den Korso schließlich einer Kontrolle und nahm dabei auch die Strafanzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr auf.