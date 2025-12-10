Kurioser Polizeieinsatz auf der A6: Mama hantiert mit Handy, Kind (1) übernimmt Steuer

Ramstein-Miesenbach - Kurioser Polizeieinsatz am Dienstagabend auf der A6 im Landkreis Kaiserslautern ( Rheinland-Pfalz ): Ein nicht einmal zwei Jahre altes Kind hatte das Steuer seiner Mutter übernommen, während diese auf ihrem Handy herumtippte.

Weil Mama auf mit dem Handy daddelte, musste ihr Kind das Steuer übernehmen. (Symbolbild) © 123rf/mastak80

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen. Demnach war einer Autobahnstreife der Wagen der Frau gegen 22 Uhr auf der A6 bei Ramstein-Miesenbach aufgefallen, da die Fahrerin offenbar nur Augen für ihr Mobiltelefon hatte, anstatt auf die Straße zu schauen.

"Regelrecht geschockt" seien die Beamten allerdings gewesen, als sie näher hinsahen und bemerkten, dass die junge Frau ein Kleinkind auf dem Schoß sitzen hatte, das für sie mit beiden Händen das Lenkrad hielt.

Wie der Polizeisprecher weiter berichtete, wurde die Fahrerin daraufhin aufgefordert, anzuhalten und an der nächsten Ausfahrt einer Kontrolle unterzogen.

Dabei habe sich die Frau "völlig uneinsichtig" gezeigt, heißt es. Ihrem noch nicht einmal zwei Jahre alten Kind ginge es nicht gut und sie habe deshalb nur kurz mit ihm zu einem Fast-Food-Restaurant fahren wollen.