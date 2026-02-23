Auto kollidiert mit Lkw: Schwerer Crash mit einem Toten und einem Schwerverletzten

Eifelkreis Bitburg-Prüm - Bei einer Kollision eines Lkw mit einem Auto am Montag ist ein Autofahrer in Eifelkreis Bitburg-Prüm ( Rheinland-Pfalz ) noch am Unfallort gestorben.

Der Mann im Auto starb an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt. © Kevin Schößler

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Lkw-Fahrer auf der Landstraße B257 nahe Wolsfeld mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Straße bleibt voraussichtlich noch bis zum Nachmittag voll gesperrt.