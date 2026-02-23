Auto kollidiert mit Lkw: Schwerer Crash mit einem Toten und einem Schwerverletzten

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lkw in der Eifel erlitt der Autofahrer tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Lasters wurde schwer verletzt.

Von Anna Müller

Eifelkreis Bitburg-Prüm - Bei einer Kollision eines Lkw mit einem Auto am Montag ist ein Autofahrer in Eifelkreis Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) noch am Unfallort gestorben.

Der Mann im Auto starb an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.
Der Mann im Auto starb an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt.  © Kevin Schößler

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Lkw-Fahrer auf der Landstraße B257 nahe Wolsfeld mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Straße bleibt voraussichtlich noch bis zum Nachmittag voll gesperrt.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge vollkommen beschädigt, aus dem Lkw ist außerdem eine größere Menge Treibstoff ausgetreten.

Die Polizei ermittelt derzeit noch zur Unfallursache und dem Unfallhergang.

Titelfoto: Kevin Schößler

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz Unfall: