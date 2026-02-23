Auto kollidiert mit Lkw: Schwerer Crash mit einem Toten und einem Schwerverletzten
Von Anna Müller
Eifelkreis Bitburg-Prüm - Bei einer Kollision eines Lkw mit einem Auto am Montag ist ein Autofahrer in Eifelkreis Bitburg-Prüm (Rheinland-Pfalz) noch am Unfallort gestorben.
Wie die Polizei mitteilte, wurde der Lkw-Fahrer auf der Landstraße B257 nahe Wolsfeld mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.
Die Straße bleibt voraussichtlich noch bis zum Nachmittag voll gesperrt.
Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge vollkommen beschädigt, aus dem Lkw ist außerdem eine größere Menge Treibstoff ausgetreten.
Die Polizei ermittelt derzeit noch zur Unfallursache und dem Unfallhergang.
