Opel Astra mit Kleinkind kracht auf A1 unter Lkw: Insassen hatten Schutzengel!
Bernkastel-Wittlich - Bei einem schweren Unfall am Donnerstagnachmittag auf der A1 im Landkreis Bernkastel-Wittlich (Rheinland-Pfalz) ist ein mit zwei Erwachsenen und einem Kleinkind besetzter Opel Astra unter einen Lastwagen geraten.
Alle Beteiligten hatten großes Glück: Lediglich zwei Personen im Astra erlitten leichte Verletzungen, alle anderen - auch das Kleinkind - blieben bei dem Crash unverletzt.
Zu dem Unfall war es gegen 15.45 Uhr kurz vor dem Parkplatz "Hetzerath" in südlicher Fahrtrichtung gekommen.
Ein Sprecher der Polizei schilderte den Hergang nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war der Lkw auf dem rechten der beiden Fahrstreifen unterwegs, als sich der Astra von hinten auf der linken Spur näherte.
Aus noch ungeklärter Ursache wechselte der Opel kurz bevor er an dem Laster vorbeigefahren war auf den rechten Fahrstreifen und krachte in das Heck des Lastwagens.
Durch den Überschuss an Geschwindigkeit habe der Wagen den Unterfahrschutz des Lkws abgerissen und sei unter den Laster geraten.
Astra und Lastwagen nicht mehr fahrbereit: Stau während Bergung
Anschließend schleuderte der Astra laut Polizei quer über die linke Spur, krachte mit der Mittelleitplanke zusammen und schleuderte wieder zurück auf die rechte Spur, wo der Wagen dann zum Stehen kam.
Bei dem Unfall hatten sich die beiden erwachsenen Insassen des Opels leichte Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte sie für die weitere Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Kind und die beiden Personen im Lastwagen blieben unverletzt, wie der Sprecher sagte.
Am Opel war demnach durch den Unfall Totalschaden entstanden und auch der Lkw war nicht mehr fahrbereit, sodass beide abgeschleppt werden mussten.
Während der Bergung der Fahrzeuge und die Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt, was zu einem langen Rückstau führte.
Titelfoto: Kevin Schößler