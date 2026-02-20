Opel Astra mit Kleinkind kracht auf A1 unter Lkw: Insassen hatten Schutzengel!

Bernkastel-Wittlich - Bei einem schweren Unfall am Donnerstagnachmittag auf der A1 im Landkreis Bernkastel-Wittlich ( Rheinland-Pfalz ) ist ein mit zwei Erwachsenen und einem Kleinkind besetzter Opel Astra unter einen Lastwagen geraten.

Die Insassen des Opel Astra hatten großes Glück: Die beiden Erwachsenen erlitten lediglich leichte Verletzungen, das Kleinkind blieb unverletzt. © Kevin Schößler

Alle Beteiligten hatten großes Glück: Lediglich zwei Personen im Astra erlitten leichte Verletzungen, alle anderen - auch das Kleinkind - blieben bei dem Crash unverletzt.

Zu dem Unfall war es gegen 15.45 Uhr kurz vor dem Parkplatz "Hetzerath" in südlicher Fahrtrichtung gekommen.

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Hergang nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen. Demnach war der Lkw auf dem rechten der beiden Fahrstreifen unterwegs, als sich der Astra von hinten auf der linken Spur näherte.

Aus noch ungeklärter Ursache wechselte der Opel kurz bevor er an dem Laster vorbeigefahren war auf den rechten Fahrstreifen und krachte in das Heck des Lastwagens.

Durch den Überschuss an Geschwindigkeit habe der Wagen den Unterfahrschutz des Lkws abgerissen und sei unter den Laster geraten.