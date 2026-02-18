200.000-Euro-Mercedes überschlägt sich nach Ampelstart: Beifahrer schwer verletzt
Mainz - In Mainz ist am Dienstagabend ein über 200.000 Euro teurer und 600 PS starker Mercedes AMG GT S beim Anfahren ins Schleudern geraten und hat sich überschlagen. Bei dem Unfall erlitt der 25 Jahre alte Fahrer leichte Verletzungen. Sein Beifahrer (35) musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.
Demnach waren die beiden Männer in dem schwarzen Sportwagen aus Richtung der Straße "Am Gautor" gekommen und hatten gegen 21.20 Uhr an einer roten Ampel am Pariser Tor gehalten.
Beim Anfahren soll der 25-Jährige dann womöglich zu stark beschleunigt haben, sodass der Mercedes ins Schleudern geriet.
In der Folge kollidierte der Wagen mit der Mittelbegrenzung der Straße, kam auf die Gegenfahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.
Polizei ermittelt wegen verbotenem Autorennen
Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben könnte, gibt es laut Polizei nicht. Allerdings wird wegen des Verdachts eines "alleinbeteiligten verbotenen Kraftfahrzeugrennens" ermittelt.
Der Mercedes wurde deshalb beschlagnahmt. Zudem sucht die Polizei Zeugen, denen der Wagen möglicherweise bereits zuvor in der Innenstadt aufgefallen ist.
Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06131/65-34150 oder per E-Mail entgegen.
Titelfoto: 5VISION.NEWS