200.000-Euro-Mercedes überschlägt sich nach Ampelstart: Beifahrer schwer verletzt

Der Mercedes AMG GT war am Dienstagabend in Mainz beim Anfahren ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen. Dabei verletzte sich der Beifahrer schwer.

Von Marc Thomé

Mainz - In Mainz ist am Dienstagabend ein über 200.000 Euro teurer und 600 PS starker Mercedes AMG GT S beim Anfahren ins Schleudern geraten und hat sich überschlagen. Bei dem Unfall erlitt der 25 Jahre alte Fahrer leichte Verletzungen. Sein Beifahrer (35) musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mercedes war ins Schleudern geraten, kollidierte mit der Mittelbegrenzung der Straße und überschlug sich.
Der Mercedes war ins Schleudern geraten, kollidierte mit der Mittelbegrenzung der Straße und überschlug sich.  © 5VISION.NEWS

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach waren die beiden Männer in dem schwarzen Sportwagen aus Richtung der Straße "Am Gautor" gekommen und hatten gegen 21.20 Uhr an einer roten Ampel am Pariser Tor gehalten.

Beim Anfahren soll der 25-Jährige dann womöglich zu stark beschleunigt haben, sodass der Mercedes ins Schleudern geriet.

Mehr als 500 Clowns versammeln sich für Weltrekord-Versuch
Rheinland-Pfalz Mehr als 500 Clowns versammeln sich für Weltrekord-Versuch

In der Folge kollidierte der Wagen mit der Mittelbegrenzung der Straße, kam auf die Gegenfahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Polizei ermittelt wegen verbotenem Autorennen

Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden haben könnte, gibt es laut Polizei nicht. Allerdings wird wegen des Verdachts eines "alleinbeteiligten verbotenen Kraftfahrzeugrennens" ermittelt.

Der Mercedes wurde deshalb beschlagnahmt. Zudem sucht die Polizei Zeugen, denen der Wagen möglicherweise bereits zuvor in der Innenstadt aufgefallen ist.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06131/65-34150 oder per E-Mail entgegen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS

Mehr zum Thema Rheinland-Pfalz Unfall: