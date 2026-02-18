200.000-Euro-Mercedes überschlägt sich nach Ampelstart: Beifahrer schwer verletzt

Mainz - In Mainz ist am Dienstagabend ein über 200.000 Euro teurer und 600 PS starker Mercedes AMG GT S beim Anfahren ins Schleudern geraten und hat sich überschlagen. Bei dem Unfall erlitt der 25 Jahre alte Fahrer leichte Verletzungen. Sein Beifahrer (35) musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Mercedes war ins Schleudern geraten, kollidierte mit der Mittelbegrenzung der Straße und überschlug sich. © 5VISION.NEWS

Ein Sprecher der Polizei schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach waren die beiden Männer in dem schwarzen Sportwagen aus Richtung der Straße "Am Gautor" gekommen und hatten gegen 21.20 Uhr an einer roten Ampel am Pariser Tor gehalten.

Beim Anfahren soll der 25-Jährige dann womöglich zu stark beschleunigt haben, sodass der Mercedes ins Schleudern geriet.

In der Folge kollidierte der Wagen mit der Mittelbegrenzung der Straße, kam auf die Gegenfahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.