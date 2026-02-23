Rettungshubschrauber im Einsatz: 21-Jährige bei Crash mit fünf Fahrzeugen schwer verletzt

Landkreis Neuwied - Bei einem Unfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen am Sonntagnachmittag auf der A3 bei Neustadt (Neuwied) in Rheinland-Pfalz erlitt eine 21 Jahre alte Autofahrerin schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in eine Klinik. (Symbolbild) © Borus Rössler/dpa

Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in ein Krankenhaus. Ein Sprecher der Polizei schilderte noch am späten Abend den Hergang des Unfalls nach dem Stand der Ermittlungen.

Demnach war die Frau in ihrem Auto gegen 16.20 Uhr auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als eine 54 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf ihr Fahrzeug auffuhr.

Die Fahrer der drei Fahrzeuge unmittelbar hinter der 54-Jährigen - zwei Transporter und ein Auto mit Wohnanhänger - konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachten ebenfalls in die Unfallstelle.

Dabei erlitt die 21-Jährige ihre schweren Verletzungen. Die 54 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Alle anderen am Unfall beteiligten Personen blieben unverletzt.