Tödlicher Unfall in Weinberg: Mann gerät unter umgekipptes Traktor-Gespann

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Am Samstag ist ein 79-jähriger Landwirt bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Gespann umgekippt und unter das Fahrzeug geraten.

Von Marc Thomé

Saulheim - In Saulheim im Landkreis Alzey-Worms (Rheinland-Pfalz) ist am Samstag ein 79 Jahre alter Landwirt bei einem Arbeitsunfall in einem Weinberg ums Leben gekommen.

Für den 79-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto)
Für den 79-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto)  © Boris Rössler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, war der Mann in seinem Traktor mit Anhänger am frühen Samstagnachmittag in dem Weinberg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Das führte schließlich dazu, dass das Gespann umkippte und den Fahrer unter sich begrub. Dabei erlitt der 79-Jährige so schwere Verletzungen, dass jede Hilfe für ihn zu spät kam. Er verstarb vor Ort.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, zu denen auch ein Gutachter hinzugezogen wurde.

Titelfoto: Boris Rössler/dpa

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