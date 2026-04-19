Motorrad erfasst Fahrradfahrer: 59-Jähriger schwer verletzt

Neustadt an der Weinstraße/Laumersheim - Ein Motorradfahrer wollte einen Transporter überholen - und übersah dabei einen Fahrradfahrer! Bei dem Unfall auf der L454 im Südosten von Rheinland-Pfalz wurde ein 59-jähriger Mann schwer verletzt.

Auf der L454 bei Laumersheim kam es zu einem tragischen Unfall: Ein Motorrad erfasste einen Fahrradfahrer! © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Samstag gegen 13.53 Uhr nahe der Gemeinde Laumersheim, wie die Polizei in Neustadt an der Weinstraße mitteilte.

Demnach war ein 59 Jahre alter Mann mit einem Fahrrad auf der Landstraße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Transporter.

Kurz nach dem Ortsausgang von Laumersheim wollte der Biker mit seinem Rad nach links auf einen Feldweg abbiegen. Zur selben Zeit setzte ein 44 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Maschine dazu an, den Transporter zu überholen.

Bei diesem Manöver übersah der Motorradfahrer den nach links abbiegenden Radfahrer und erfasste diesen mit seiner Maschine.