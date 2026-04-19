Motorrad erfasst Fahrradfahrer: 59-Jähriger schwer verletzt
Neustadt an der Weinstraße/Laumersheim - Ein Motorradfahrer wollte einen Transporter überholen - und übersah dabei einen Fahrradfahrer! Bei dem Unfall auf der L454 im Südosten von Rheinland-Pfalz wurde ein 59-jähriger Mann schwer verletzt.
Der verhängnisvolle Crash ereignete sich am Samstag gegen 13.53 Uhr nahe der Gemeinde Laumersheim, wie die Polizei in Neustadt an der Weinstraße mitteilte.
Demnach war ein 59 Jahre alter Mann mit einem Fahrrad auf der Landstraße unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Transporter.
Kurz nach dem Ortsausgang von Laumersheim wollte der Biker mit seinem Rad nach links auf einen Feldweg abbiegen. Zur selben Zeit setzte ein 44 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner Maschine dazu an, den Transporter zu überholen.
Bei diesem Manöver übersah der Motorradfahrer den nach links abbiegenden Radfahrer und erfasste diesen mit seiner Maschine.
Unfall mit einem Schwerverletzten bei Laumersheim
Der 59-Jährige wurden bei dem Crash "zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt", ergänzte ein Sprecher. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes versorgten den Mann und brachten ihn in ein nahe liegendes Krankenhaus. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.
"Der Fahrer des Transporters entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle", hieß es weiter.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei in Neustadt insgesamt auf etwa 7500 Euro. Das Motorrad des 44-Jährigen musste abgeschleppt werden.
Die Ermittlungen zu dem Unfall bei Laumersheim dauern an. Hierzu sucht die Polizei auch Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 0635993120 melden sollen.
Titelfoto: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße