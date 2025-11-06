Frontal-Crash: Mutter und Sohn (7) schwer verletzt
Neustadt an der Weinstraße - Drei Schwerverletzte, darunter eine Frau und ihr siebenjähriger Sohn: Auf der B271 bei Neustadt kam es am Mittwoch zu einem Frontal-Zusammenstoß!
Der tragische Unfall ereignete sich gegen 16.25 Uhr nahe der Gemeinde Forst an der Weinstraße, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.
Demnach geriet eine 50 Jahre alte Frau aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn: Es kam zu einem Frontal-Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto!
Die 50-Jährige und ihr sieben Jahre alter Sohn wurden bei dem Unfall schwer verletzt, ebenso der 72-jährige Fahrer des zweiten Autos.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, versorgten die Verwundeten und brachten sie in nahe liegende Kliniken.
Sperrung der B271 nach Unfall am Mittwochnachmittag
"Die B271 musste im Rahmen der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn für circa eineinhalb Stunden in beide Richtungen gesperrt werden", ergänzte ein Polizeisprecher.
Der entstandene Sachschaden werde auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu dem Zusammenstoß dauern an.
