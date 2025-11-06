Frontal-Crash: Mutter und Sohn (7) schwer verletzt

Neustadt an der Weinstraße - Drei Schwerverletzte, darunter eine Frau und ihr siebenjähriger Sohn: Auf der B271 bei Neustadt kam es am Mittwoch zu einem Frontal-Zusammenstoß!

Verhängnisvoller Zusammenstoß auf der B271 bei Neustadt: Drei Menschen wurden schwer verletzt, darunter ein siebenjähriger Junge. © Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Der tragische Unfall ereignete sich gegen 16.25 Uhr nahe der Gemeinde Forst an der Weinstraße, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.

Demnach geriet eine 50 Jahre alte Frau aus noch unbekannter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn: Es kam zu einem Frontal-Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto!

Die 50-Jährige und ihr sieben Jahre alter Sohn wurden bei dem Unfall schwer verletzt, ebenso der 72-jährige Fahrer des zweiten Autos.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, versorgten die Verwundeten und brachten sie in nahe liegende Kliniken.