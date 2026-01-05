Heftiger Frontal-Crash: Seniorin kommt mit Auto plötzlich auf Gegenfahrbahn

Dachsenhausen - Heftiger Unfall am Montagmittag bei Dachsenhausen in Rheinland-Pfalz : Eine Frau (75) aus Wiesbaden ist mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert.

Bei dem Unfall auf der L335 wurden zwei Menschen verletzt. © 5VISION.NEWS

Polizeiangaben vom Nachmittag zufolge war die Seniorin auf der L335 aus Richtung Dachsenhausen kommend in Richtung Marienfels unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve plötzlich auf die gegenüberliegende Fahrbahn kam.

Die Polizeiinspektion Lahnstein wurde gegen 11.45 Uhr über den folgenschweren Unfall informiert.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die Unfallverursacherin in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die angerückten Feuerwehrkräfte zunächst mittels Rettungsschere befreit werden.

Anschließend wurde die 75-Jährige unmittelbar an den Rettungsdienst übergeben. Die Wiesbadenerin kam wie der 30 Jahre alte Mann am Steuer des zweiten Wagens zur Behandlung ins Krankenhaus.

Zum Schweregrad der Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor.