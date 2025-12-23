Renault durchbricht Bahnschranke und kracht in Auto: Fahrerin schwer verletzt!

Landkreis Mainz-Bingen - In Nackenheim im Landkreis Mainz-Bingen ( Rheinland-Pfalz ) hat eine 50 Jahre alte Frau mit ihrem Renault einen geschlossenen Bahnübergang durchbrochen und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Die Renault-Fahrerin hatte sich bei dem Unfall schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Autos kam mit leichten Verletzungen davon. © 5VISION.NEWS

Ein weiterer, 40-jähriger Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein Sprecher der Polizei in Mainz schilderte das Geschehen nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen.

Demnach war die Frau gegen 8.30 Uhr auf der L431 aus Richtung Nackenheim kommend auf den Bahnübergang zugefahren und hatte aus noch nicht geklärter Ursache die geschlossenen Schranken durchbrochen.

Im Anschluss kollidierte ihr Wagen auch noch mit dem auf der anderen des Bahnübergangs stehenden Autos des 40-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte beide Verletzte zu weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.