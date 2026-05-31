Fußgänger auf Landstraße bei Unfall schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Bitzen - Folgenschwerer Unfall auf der L267 zwischen Bitzen und Opperzau. Ein Fußgänger ist von einem Auto erfasst und erheblich verletzt worden. Der Fahrer des Wagens ist flüchtig.

Die Polizei ermittelt zu dem Unfall. (Symbolfoto) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Laut Polizeiangaben war der Mann am frühen Sonntagmorgen gegen 1.35 Uhr auf der Landstraße unterwegs, als er in einer Kurve wohl von einem bislang unbekannten Fahrzeug erfasst wurde.

Der Fußgänger stürzte in den Grünstreifen. Er erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen, Lebensgefahr besteht demnach allerdings nicht.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar und Teil der laufenden Ermittlungen. Nach den bisherigen Erkenntnissen könnte das Unfallopfer sich auf dem Weg nach Hause von einem Fest befunden haben.