Motorrad kracht in Citroën: Fahrer (†36) stirbt noch an Unfallstelle

Landkreis Bernkastel-Wittlich - Bei einem Unfall ist am Dienstag im Landkreis Bernkastel-Wittlich ( Rheinland-Pfalz ) ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Noch am späten Abend teilte ein Sprecher der Polizei den aktuellen Ermittlungsstand mit. Demnach war der 36-Jährige auf einem Motorrad der Marke Suzuki auf der B327 von Morbach in Fahrtrichtung Thalfang unterwegs.

Als der davor fahrende Citroën dann nach links in die Straße in Richtung Rorodt abbiegen wollte und entsprechend abbremste, krachte das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache in das Auto.

Laut Polizei hätten Ersthelfer noch versucht, den Motorradfahrer zu reanimieren. Für ihn sei aber jede Hilfe zu spät gekommen: Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.