Nach Unfall: Ersthelfer retten schwer verletzten Mann aus brennendem Auto

Saarburg - Bei Saarburg ( Rheinland-Pfalz ) haben Ersthelfer einen 22 Jahre alten Mann am Dienstagabend nach einem Unfall aus seinem brennenden Auto gezogen und ihm damit wohl das Leben gerettet.

Der 22-Jährige war mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Im Anschluss geriet das Fahrzeug sofort in Brand. © Polizeidirektion Trier

Laut einem Sprecher der Polizei war der 22-Jährige in seinem Wagen auf der B51 von Saarburg in Richtung Ayl gefahren, als das Auto gegen 18.30 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam.

In der Folge überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und blieb schließlich im angrenzenden Grünstreifen stehen. Wie Zeugen berichteten, war das Auto unmittelbar nach dem Unfall in Brand geraten.

Ersthelfer reagierten umgehend, befreiten den 22-Jährigen aus dem Fahrzeug und versorgten den Mann, bis die Rettungskräfte eintrafen.