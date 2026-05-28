Beim Überholen in Linksabbieger gekracht: zwei Verletzte

Ingelheim - Bei einem Unfall am Donnerstag in Ingelheim ( Rheinland-Pfalz ) wurden die 18 und 47 Jahre alten Fahrer verletzt. Beide beteiligte Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Eines der beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge landete im Straßengraben. © M.Weber/Mainzer Einsatzfahrzeuge

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte der 18-Jährige an der Ortsausfahrt von Großwinternheim in Fahrtrichtung Ingelheim zum Überholen angesetzt.

Nachdem er das erste der zwei vor ihm fahrenden Autos überholt hatte, wollte der 47-Jährige im zweiten Fahrzeug nach links abbiegen und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte einer der beiden Wagen in den Straßengraben, während der andere am Fahrbahnrand stehenblieb.