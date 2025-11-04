Sattelzug rammt Linienbus: Busfahrer durch Scherben im Gesicht verletzt

Kaiserslautern - In Kaiserslautern hat ein Sattelzug einen stehenden Linienbus gerammt. Der Busfahrer erlitt dabei durch Glassplitter Verletzungen im Gesicht.

Der Auflieger traf den Bus in Höhe des Fahrerplatzes, wodurch auch die Scheibe zu Bruch ging. © Polizeidirektion Kaiserslautern

Passiert ist der Unfall am Montagmittag. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, hatte der Linienbus an der Haltestelle am Hallenbad in der Mailänder Straße gestanden, als der Sattelzug an dem Bus vorbeifuhr.

Als der Lastwagen dann nach links abbog, scherte der Auflieger aus und traf den Bus mit Wucht in Höhe des Fahrerplatzes.

Dadurch wurde der Linienbus schwer beschädigt. Das Glas ging zu Bruch und die umherfliegenden Scherben trafen und verletzten den Busfahrer.