Linienbus rast in Hauswand: Mega-Schaden in Neustadt an der Weinstraße

Neustadt an der Weinstraße - In Rheinland-Pfalz ereignete sich am Sonntagnachmittag um 15 Uhr ein schwerer Unfall . Ein Bus kracht in die Fassade von einem Wohn- und Geschäftshaus – enormer Schaden.

Der Linienbus ist an der Front vollkommen zerstört und nicht mehr fahrtüchtig. © ER24 / EinsatzReport24

Nach Polizeiangaben war der 59-jährige Busfahrer gerade auf der Exterstraße in Neustadt an der Weinstraße unterwegs, als er beim Abbiegevorgang in die Landauerstraße in eine Hauswand fuhr.

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Doch Glück im Unglück - den Angaben zufolge soll sich zum Tatzeitpunkt kein Fahrgast im Linienbus befunden haben. Der Busfahrer wurde durch den Aufprall nicht verletzt.

Für den Bus und die angefahrene Hauswand sah es jedoch weniger gut aus - so wurden beide laut Polizei stark beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine Mega-Summe, rund 60.000 Euro.

Schwierig gestaltete sich die Bergung des Busses, der nicht mehr fahrtüchtig war und abgeschleppt werden musste. Die Feuerwehr Neustadt sperrte die Unfallstelle großzügig ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf, um eine Gefährdung der Umwelt wirksam zu verhindern.